وفاة المغنية الأسترالية هيلين ريدي في لوس أنجليس عن 78 عاماً

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سيدني: توفيت المغنية الأسترالية هيلين ريدي المعروفة بأغنيتها "أنا إمرأة" أو "I Am Woman" التي استحالت نشيداً نسوياً، في لوس أنجليس عن 78 عاماً، على ما أعلن ولداها في بيان نشراه الأربعاء عبر "فيسبوك.

وكانت الفنانة المتحدرة من مدينة ملبورن الأسترالية قد حققت شهرة عالمية سنة 1971 بفضل أغنية "I Am Woman" التي تحوّلت نشيدا تستخدمه مجموعات التحرر النسوي.

هذه المغنية المولودة في 25 أكتوبر 1941 كانت قد تزوجت ثلاث مرات ولها ابنان.

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وكتب ولداها "لقد كانت أمّا وجدّة رائعة وامرأة مذهلة حقا".

وقد شُخصت إصابة المغنية المقيمة في لوس أنجليس، بالخرف سنة 2015.

وكانت ريدي وهي سليلة عائلة معروفة في مجال الترفيه، بدأت الظهور على المسارح منذ الصغر في أستراليا.

وانتقلت بعدها المغنية في السبعينات إلى الولايات المتحدة حيث سجلت سلسلة أغنيات ناجحة بينها "أنجي بايبي" و"دلتا داون" اللتان تصدرتا تصنيف "بيلبورد" للأغنيات ثلاث مرات.