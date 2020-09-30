شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تتذكر نصيحة هامة من الراحل علاء ولى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك على إحياء ذكرى الفنان الراحل علاء ولى الدين، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وقالت حنان في تغريدتها: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا علاء سبحان الله العظيم، لن أنسى أبدا إنك قولتلي واحنا في المحيط سبحى".

28 سبتمبر عام 1963 هو موعد مولد الفنان علاء ولى الدين الذى تحل اليوم الذكرى الـ 57 لميلاد نجم الكوميديا، الذى رحل عن عالمنا فى سن الـ 39 عاماً، وتحديداً فى أول أيام عيد الأضحى من عام 2003، ورغم رحيله المبكر إلا أنه ترك أثراً كبيراً في الوسط الفني حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة بين أصدقائه وزملائه من الفنانين.

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ولد علاء ولى الدين بمحافظة المنيا المصرية، وسط أسرة شديدة الالتزام، كان جده لوالده رجلا محبا للعلم ومؤسس المدرسة الوحيدة بالقرية على نفقته الخاصة، أما الأب فكان مديرا لملاهي القاهرة وعاشقا للتمثيل ولذا شارك بأدوار ثانوية في عدد من الأفلام والعروض المسرحية، ثم أحب علاء ولى الدين التمثيل ولذلك شارك فى العروض التى كان تقام على مسرح المدرسة، وساعده والده بعد ذلك بالعمل كمساعد مخرج مع المخرج نور الدمرداش لمدة 4 سنوات، اكتسب خلالها خبرة كبيرة وصنع صداقات عديدة.

تلقى علاء ولى الدين دورات تؤهله للعمل أمام الكاميرا بدأ بأدوار صغيرة في عدد كبير من الأعمال في السينما والتليفزيون، منها "أيس كريم في جليم"، "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، "النوم فى العسل"، وفي عام 1999 تحمس له المخرج شريف عرفة ورشحه لبطولة فيلم "عبود على الحدود" وحقق الفيلم نجاحا كبيرا على مستوى النقد وشباك التذاكر، الأمر الذي شجع المنتجين على منحه فرصة أكبر وأوسع.