شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل فى جلسة تصوير على الطريقة الصينية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضغت الفنانة المغربية الشابة جيهان خليل لجلسة تصوير جديدة على الطريقة الصينية، حيث ارتدت الملابس مع تسريحة الشعر الذى جعلتها تشبه الصينيين، ونشرت الصور على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعى انستجرام وفيس بوك، لتكون أحدث تقاليع جلسات التصوير.

وشاركت جيهان خليل مؤخراً بظهور خاص فى فيلمى "رأس السنة" تليف محمد حفظى وإخراج صقر فى تجربته الأولى، وبطولة إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم وهاجر الشرنوبى وهشام الشاذلى، و"صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتم عرضهما فى شهر فبراير الماضى.



جيهان خليل

وتنتظر جيهان خليل طرح فيلم "يوم 13" مع المخرج وائل عبد الله، الذى انتهت من تصويره أواخر العام الماضى، وينتمى لنوعية أعمال الرعب والتشويق، وتشارك فى بطولتة مع أحمد داوود، دينا الشربينى، جومانا مراد، نسرين امين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبروعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، احمد زاهر، وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

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وكان آخر أعمال جيهان خليل فى الدراما مسلسل "طاقة حب" الذى عرضت على أحد القنوات المشفرة وهو من نوعية أعمال الـ60 حلقة، وتأليف أحمد صبحى، ويشارك فى بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطى، رشا مهدى، سمر جابر، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ومن إخراج أحمد يسرى وتدور احداثه في طار رومانسى اجتماع.



جيهان خليل فى جلسة تصوير على الطريقة الصينية



جيهان خليل تتحول الى صينية فى أحدث جلسة تصوير