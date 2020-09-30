شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاقتصادية تحجز على منقولات شركة قنوات بسبب أغنية "يا حبيبتى يا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت إدارة التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع الحجز على منقولات مملوكة لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك تنفيذا للحكم الصادر لصالح صوت الفن سداداً لمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه مصرى المحكوم به كتعويض فى القضية رقم 384 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة عن استغلال أغنية "يا حبيبتى يا مصر" بدون وجه حق، وسوف يجرى البيع بالمزاد العلنى على هذه المنقولات يوم 20 شهر أكتوبر المقبل بمقر شركة قنوات.

"ياحبيبتى يا مصر" تعتبر من أهم الأغانى الوطنية التى يستمع لها الجمهور بشكل دائم ولا يمل من سماعها، وصار الجمهور مرتبطا بتلك الأغنية التى تعبر عن حالة وطنية خالصة فى كل مناسبة، بسبب الكلمات المليئة بالمشاعر والحب لمصر والوطن.. وكأنها صارت النشيد الرسمى للمشاعر الوطنية.

وفى لقاء نادر سابق للفنانة القديرة شادية فى إحدى البرامج التليفزيونية، كشفت شادية عن كواليس أغنية "يا حبيبتى يامصر"، وقالت إن الأغنية الوطنية دائما تكون أكثر عاطفية وصادقة عند الجمهور.

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وأضافت شادية أن أغنية "ياحبيبتى يامصر" تعتبر سبب رجوعها مرة أخرى ووقوفها على المسرح بعد غياب 4 سنوات، مشيرة إلى أن المؤلف محمد حمزة بدأ فى كتابة الكلمات، ولحنها الفنان بليغ حمدي في الحال، حتى أنها تم تسجيلها قبل أغنية "عالي".