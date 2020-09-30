شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد رمضان بعد براءته من سب الطيار.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بحكم محكمة جنح مستأنف الدقى، التى قضت ببراءته من سب وقذف الطيار باسر أبو اليسر، حيث أعاد نشر خبرالبراءة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أتبعها بتعليق: "الحمد لله.. والله يبارك فيكم جميعاً".





وقضت محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، وبراءته.

كان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

أصدرت محكمة جنح الدقى فى ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

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وتقدم بالاستئناف أحمد الجندى المحامى وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف.