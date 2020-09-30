شكرا لقرائتكم خبر عن مات ديمون وجودي كومر يعودان لتصوير The Last Duel بقلعة كاهير فى أيرلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادا مات ديمون وجودي كومر لتصوير The Last Duel بقلعة كاهير في أيرلندا وذلك بعد توقف بسبب فيروس كورونا، حيث عاد فريق العمل وسط اجراءات إحترازية للسلامة من فيروس كورونا أثناء التصوير.

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The Last Duel من إخراج ريدلى سكوت و من بطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتج جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنرالعمل، كما سيقوم أفليك وديمون بالإنتاج التنفيذي للعمل جنبا إلى جنب مع Drew Vinton و Kevin Halloran، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

الفيلم يدور في فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهو عبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.