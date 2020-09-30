شكرا لقرائتكم خبر عن صور..كلو كاردشيان نسخة جديدة من يبونسيه .. اعرف الحكاية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الصور التى انتشرت مؤخرا لنجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان ( 36 عاما ) و الخاصة بالعلامة التجارية " Ipsy " فى تشبيهها بالنجمة العالمية بيونسيه البالغة من العمر ( 39 عاما ) والتى تمتلك شعبية جارفة بشتى أنحاء العالم .

فقد ظهرت كلو كاردشيان بالصورة الجديدة بعد أن غيرت الكثير من ملامحها بسبب الإجراءات التجميلية و العمليات إضافة الى استخدام الفوتوشوب وهوما جعلها تبدو نسخة من بيونسيه وخاصة بعد أن ظهرت كلو بنفس لون شعر بيونسيه، وهو الأمرالذى لم يتجاهله الكثير من عشاقى المطربة الشهيرة الذين اتهموا كلو إنها تريد أن تكون نسخة طبق الأصل منها .



النجمة بيونسيه و كلو

وللتأكيد علي الاتهامات الموجهة لكلو قام البعض بوضع صور كلو بجانب صور لبيونسيه ليظهروا مدي تحول كلو لشبيه لبيونسيه .



بيونسيه و كلو

يذكر أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان تسببت فى شن حرب من الانتقادات على " Ipsy " المعنية بالتجميل و ذلك بعد اختيار كلو كوجه إعلانى جديد للعلامة التجارية، فقد أعرب الكثيرون عن خيبة أملهم من هذا الاختيارحيث يعد مظهر وشكل كلو كاردشيان متغير باستمرارسواء باستخدام برنامج تعديل الصور الشهير " Photoshop " أو بسبب اجرائها لسلسلة من جراحات التجميل.

وأعلنت Ipsy عن الخبر من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " Facebook " وكتبت: " تعرف على أحدث شريك لعلامتنا التجارية كلو كاردشيان .. إليك كل ما تحتاج معرفته حول شغفها بالجمال " .

شاركت الشركة رابطا إلى مدونتها مع وصف مطول لحب كلو كاردشيان لمنتجات التجميل وقائمة من مستحضرات التجميل التى يجب اقتناؤها، وسرعان ما حصل المنشورعلى عشرات التعليقات من العملاء وكان أغلبها سلبي.

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وقد طالب أحد العملاء فى تعليق مكتوب بضرورة الاستعانة بامرأة ذات وجه حقيقى لاتعتمد على التجميل و الـ Photoshop ، كما وضع البعض صور لكلوى منذ عدة سنوات و الان حيث يظهر عليها التغير الواضح فى معالمها .



تشبية كلو بالنجمة بيونسيه



تشبيه كلو ببيونسيه



كلو كاردشيان



كلو