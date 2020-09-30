شكرا لقرائتكم خبر عن شريف فايد يدخل المنافسة بقائمة أجمل 100 وجه فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفنان الشاب شريف فايد، قائمة الترشيحات ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، والتي تعلن عنها قائمة TC Candler الشهيرة، حيث نشرت المسابقة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة فايد مصحوبة بتعليق شريف فايد مرشحا رسميا لأجمل 100 وجه لعام 2020. تهانينا".



شريف فايد

وضمت قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، 5 نجمات من العالم العربى، إضافة إلى ، وهن من مصر النجمة ياسمين صبرى والفنانة هنا الزاهد وهايدي موسي، إلى جانب النجمتان اللبنانيتان نانسي عجرم وهيفاء وهبي، حيث نشر حساب الجائزة، عبر موقع "انستجرام"، صورهن كمرشحات للفوز باللقب، كما دخل الفنان التونسى ظافر عابدين في قائمة الرجال، والفنان المصري العالمي مينا مسعود.



شريف فايد

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ودخل بالقائمة عدد كبير من نجوم العالم، ومنهم في قائمة النجمات النجمة العالمية جنيفر لوبيز، كريستين ستيوارت، سيلينا جوميز، كيم كارداشيان، والممثلة الأمريكية ألكسندرا داداريو، والمغنية تايلور سويفت.

وبقائمة النجوم كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومنافسه التقليدي الارجنتيني ليونيل ميسى، و النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، والنجم العالمى ذا روك، وليوناردو ديكابريو، والنجم براد بيت، وزين مالك الحاصل علي اللقب العام الماضى.

وفاز العام الماضى النجم البريطاني ذو الاصول البكستانية "زين مالك" بلقب أوسم وأجمل رجل فى العالم لعام 2019 في قائمة TC Candler الشهيرة لأجمل 100 وجه في العالم، والتى ضمت الفنان التونسى "ظافر عابدين"، والفنان الفلسطيني محمد عساف.