شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للراحل هيثم أحمد زكى مع والدته وجده المخرج أحمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي في مرحلة طفولته وهو يلعب مع والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد ووالدها المخرج أحمد فؤاد، حيث حصدت الكثير من الإعجابات والتعليقات والدعاء لهم جميعا.



هيثم أحمد زكي مع والدته وجده

وكان رامي بركات أخو الفنان الراحل هيثم أحمد زكي قد شارك بصورة نادرة له في مرحلة الطفولة مع والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد وهي تحتضنه، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها قائلا :" إنهم لا يعرفون شيئًا عنا.. لا احد منهم.. سيتعلمون"، وتظهر الصورة بالأبيض والأسود الفنان الراحل هيثم أحمد زكى فى أحضان والدته الفنانة الراحل هالة فؤاد وهو فى عمر الطفولة بينما تنظر له والدته الراحله بحب غامر.

وفي وقت سابق قال المستشار بلال عبد الغنى محامى رامى عز الدين بركات، إنه سيتقدم ببلاغ ضد مشترى شقة الهرم التى ورثها عن أخيه الراحل هيثم أحمد زكى وذلك لاستردادها بعد أن أخل المشترى بالعقد، وتصرف فى متعلقات الفنان الراحل أحمد زكى فى مخالفة لنصوص التعاقد.

وقال المحامى بلال عبد الغنى محامى رامى، إن المشترى خالف شروط التعاقد والتى تنص على عدم التصرف فى محتويات الشقة لحين البيع النهائى، علما بأن عقد البيع هو "عقد بيع مؤقت" لا يحق على أساسه التصرف فى محتويات الشقة والتى تتضمن محتويات الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.