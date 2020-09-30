شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة شقيق أصالة بكورونا.. هل العائلة مهددة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علن أنس نصري شقيق الفنانة أصالة إصابته بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء حيث نشر صورة من نتيجة تحليله، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا :وللأسف تم تأكيد إصابتي ،، سألتزم العزل المنزلي حتى اتغلب عليه باذن الله ،، اراكم قريباً بصحة و عافيه".

لتنهال عليه التعليقات التى تتمنى له الشفاء العاجل ومنها من يشير إلي أن أنس لوقت قريب كان مع شقيقته أصالة والعائلة ونشر صور لهما يوم 17 سبتمر يهنئها على ألبومها الجديد ويوجه لها رسائل فهل بعد إصابته بكورونا أصبحت العائلة بالكامل مهددة بالفيروس.

من ناحية أخري طرحت النجمة السورية أصالة نصرى، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" علي موقع "يوتيوب"، والتي قدمتها ضمن البومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.

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وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستلسم"، طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

ويتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى"من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.