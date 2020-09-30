شكرا لقرائتكم خبر عن بيري جينكينز مخرج 2 The lion king: العمل مع ديزني حلم وتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ديزني انها تستعد لتقديم جزء جديد من فيلم The lion king الذي عرض جزءه الأول العام الماضي وحقق 1.5 مليار دولار، الجزء الثاني من الفيلم سيكون بتقنية الlive-action مثل الفيلم الأول الذي قدم عام 2019 وكان إعادة إنتاج لفيلم الرسوم المتحركة الشهير بالاسم نفسه والذي عرض عام 1994.

وقال بيري جينكينز مخرج الفيلم "إن الحصول على فرصة للعمل مع ديزني على توسيع هذه القصة الرائعة للصداقة والحب والإرث مع تعزيز العمل في تأريخ أرواح الناس في الشتات الأفريقي هو حلم تحقق".

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ومن المقررأن تتعلق بمرحلة الحياة الأولى ل"موفاسا" والد "سيمبا" وليس بمرحلة شباب"سيمبا"وتوليه قيادة قطيع الأسود، ولم تعلن ديزني بعد عن موعد طرح الفيلم أوموعد إطلاق العمل بسبب جدول العمل المزدحم وغير مستقر بعد انتشار جائحة الكورونا.

فيلم The Lion King هو إعادة إحياء لنسخته الكرتونية الشهيرة الصادرة عام 1994، والتي ارتبط بها جيل التسعينيات والثمانينيات، ويتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغيرالذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسئولية.

ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.