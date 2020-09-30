محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورًا ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت "طافش" هي تستمتع بمشاهدة الأسماك من داخل أحد فنادق دبي. يذكر أن، نسرين طافش، شاركت مؤخرًا فى مسلسل "ختم النمر" سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، بطولة أحمد صلاح حسني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور| نسرين طافش تستمتع برحلتها في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.