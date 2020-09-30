فيديو| ناهد السباعي تمارس التمارين الرياضية بالمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ناهد السباعي مقطع فيديو، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت ناهد في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل منزلها. وشاركت الفنانة ناهد السباعي، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، حسام داغر.

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