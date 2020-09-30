أحمد سعد يغازل خطيبته :"خطيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بصورة تجمعه بخطيبته علياء بسيوني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق "سعد" على الصورة :"خطيرة". Advertisements وارتبط الثنائي في يوليو الماضي. طرح المطرب أحمد سعد مؤخرًا، أغنية "100 حساب"، بمشاركة المطرب حسن شاكوش. الأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وكانت الأغنية قد أثارت أزمة بين نقابة الموسيقيين وشركة "مزيكا" بسبب مشاركة حسن شاكوش بغنائها، وأجلت الشركة طرحها من قبل لحين

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