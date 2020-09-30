بعد تعافيها من "كورونا".. تعرف على تفاصيل أول حفلات نيهال نبيل‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تقدم المطربة نيهال نبيل باقة من أغانيها بالحفل الذي تحييه يوم 16 أكتوبر المقبل بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا، وهو أول حفلاتها بعد تعافيها من الإصابة بـ"كورونا".

الحفل طرحت تذاكره للحجز عبر إحدى المنصات الإلكترونية، بسعر موحد 60جنيهًا، ويقام وفقًا لشروط الوقاية الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

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نيهال بدأت العودة إلى نشاطها الغنائي، وطرحت أول سبتمبر الحالي، كليب أغنيتها "18 سنة"، عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وهو من كلمات محمد عاطف، ألحان شريف تاج، وتوزيع خالد نبيل.

نيهال أكدت في تصريح سابق لـ"الخليج 365" تحسن حالتها الصحية بشكل تام وتعافيها من "كورونا"، بعد احتجازها مع والدتها لمدة 48 يومًا في الحجر الصحي بأحد المستشفيات، وبعد قضائها فترة النقاهة لاحقًا بالمنزل.

نيهال أخرجت كليب "شامخ" للمطربة أصالة، ولاقى نجاحًا كبيرًا عقب عرضه، وطرحت نيهال ألبومًا غنائيًا من إنتاج شركة: "مزيكا"، بعنوان: "مفاجأة"، وتولت إخراج 3 من أغانيه، ومنها: "كان واحشني، هنبدأ حياة، ولو حبيت ترجعلي".