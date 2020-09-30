فيديو| سهر الصايغ تغني "يتوب علينا ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سهر الصايغ مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت "الصايغ" في الفيديو وهي تغني أغنية "يتوب علينا ربنا"، للمطرب بهاء سلطان، وهي تتر نهاية مسلسل "مزاج الخير".

مسلسل "مزاج الخير" إنتاج 2013، بطولة مصطفى شعبان، درة، علا غانم، عبير صبري، سميحة أيوب، حسن حسني، من إخراج مجدي الهواري.

أخر أعمال سهر الصايغ مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعي ومحمود الليثى محمد العمروسى، سارة عادل، عبد الرحيم حسن وأيمن الشيوى، وضيوف الشرف سوسن بدر، اياد نصار، محمد كيلانى احمد مجدى حسام داغر، عمر الشناوى، محمد على رزق، اللبناني باسم مغنية، باسل الزارو، زكى فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، محسن محيى الدين، فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، العمل عرض رمضان الماضي.