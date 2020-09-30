كوثر العسال- تزوجت نجمين.. وعبدالغفور البرعي سبب شهرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل هذه الأيام ذكرى رحيل الفنانة كوثر العسال السابعة، إذ رحلت في سبتمبر عام 2013 بعد صراع طويل مع المرض.

في هذا التقرير نستعرض بعض المعلومات عن كوثر العسال:

- ولدت كوثر العسال في 26 نوفمبر 1939.

- هي ابنة خالة الفنان الكبير محمد وفيق

- بدأت "العسال" نشاطها الفني في بداية الستينيات، وقدمت أول أدوارها من خلال أحداث فيلم "امرأة في دوامة"، عام 1962.

- في عام 1967، تزوجت من الفنان الكبير عبدالمنعم إبراهيم، واستمر زواجهما 20 عامًا، حتى رحيله عام 1987.

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- في عام 1989، تزوجت من الفنان محمد وفيق، الذي جمعت بينهما قصة حب كبيرة.

- يعد دورها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، هو الأبرز في تاريخها الفني، حيث جسدت دور "درية" زوجة الوزير، التي تشجع ابنها للزواج من ابنة "عبدالغفور البرعي"، طمعًا في ثروة والدها.

- شاركت في عدد من الأعمال السينمائية المهمة، أبرزها: "أنف وثلاث عيون، نحن لا نزرع الشوك، شفاه غليظة، العقل والمال، وصباح الخير يا زوجتي العزيزة"، وغيرها من الأعمال المهمة.

- في عام 2001، شاركت في مسلسل "البرنسيسة"، وهو آخر أعمالها الفنية، حيث أعلنت اعتزالها بعد عرض المسلسل.

- وفي لقاء لمحمد وفيق مع برنامج "عقدة النجوم"، روى قصة حبهما قائلًا: "كنا صحاب أوي وكنا ساكنين جنب بعض، ثم فرقتنا الأيام، إلى أن التقينا مجددًا، مضيفًا أن أكثر شيء يعقدها منه هو الأكل، إذ أنه يأكل أكلات غير صحية".

- وأضاف وفيق أن عقدته منها هي الخوف من أن يغضبها موضحًا: "لأنها لما بتزعل بتمرض".