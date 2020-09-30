سيلينا غوميز وجون لجند وليوناردو دي كابريو يحثون الأمريكيين على التصويت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:41 مساءً - هل صدق الثنائي الملكي هاري وميغان بالقول أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 هي أهم انتخابات للرئاسة الأمريكية وأكثرها إثارة وسخونة لمحاولة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب هزيمة منافسه الديمقراطي جو بايدن بكافة الوسائل والطرق أم لاحتشاد عدد كبير من مشاهير هوليوود لحث الأمريكيين بمختلف أعراقهم وأصولهم وألوانهم على المشاركة بها لاختيار الرئيس المناسب؟

سيلينا غوميز

وبعد مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي الملكي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يحثان فيه الأمريكيين على التصويت في أهم انتخابات للرئاسة الأمريكية حيث ينافس المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب الطامع بدورة رئاسية ثانية للأربع سنوات القادمة، وبعد عدد من المشاهير الذين يحثون المواطنين الأمريكيين على التصويت،يجتمع النجوم الثلاثة سيلينا غوميز وجون لجند وليوناردو دي كابريو في التعليق الصوتي ،على المسلسل الوثائقي "Whose Vote Counts, Explained" ،ويتكون المسلسل من ثلاث حلقات،تشترك قناة "فوكس "الأمريكية في إنتاجه، ويحث المواطنين الأمريكيين على المشاركة في الإنتخابات الأميركية في نوفمبر القادم، والذي سيعرض على إحدى منصات الإنترنت.

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إجعل الجميع يسمع صوتك

جون ليجند

وكشف موقع "جست جاريد" ،تعاقد ليوناردو دي كابريو مع شركة "سوني"، في صفقة جديدة متعددة السنوات، وأوضحت الشركة أن هناك مشروعين قيد التطوير والتحضير، وأن الشركة سبق وأن تعاونت مع ليوناردو منذ أكثر من 24 عاماً في فيلم "روميو وجولييت"، ثم فيلم "تايتانيك"، معتبرين دي كابريو من عباقرة التمثيل، خصوصاً أنه سلك الطريق الصعب في هذا المجال الإبداعي.

ويركز النجوم الثلاثة سيلينا غوميز وجون لجند وليوناردو دي كابريو في مشاركتهم على أن الأمريكيين لن يشعروا بمعنى المساواة الحقيقي حتى يتحدوا جميعاً ويقبلون على التصويت ،ليكون لكل منهم صوت يسمع،لذلك لا أحد ينتظر، تحت شعار"إجعل الجميع يسمع صوتك".