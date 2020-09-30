غداً..حفل غنائي للفنانة مي فاروق مع الفرقة القومية للموسيقى في الأوبرا

تستعد الفنانة مي فاروق، لحفلها الغنائي برفقة الفرقة القومية العربية للموسيقى، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في إطار عودة انشطتها الغنائية والثقافية والفنية. يقام الحفل مساء غد، الخميس في تمام الساعة الـ8 مساءً، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا على شراء التذاكر، فور طرحها للبيع. تقدم الفرقة العربية حفلها الغنائي بأصوات مطربها "بلال فوزي، منار سمير، أحمد عصام"، بقيادة موسيقية للموسيقار مصطفى حلمي. اقرأ أيضاً..ليلة غنائية لـ مي فاروق مع الفرقة العربية للموسيقي في الأوبرا Advertisements أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذالاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل. والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذالاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.

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