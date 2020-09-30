حفل غنائي لـ ألحان بليغ حمدي في الأوبرا

تستقبل دار الأوبرا المصرية، حفلا غنائيا لباقة من أشهر ألحان الكبير بليغ حمدي، وذلك على أحد مسارحها في إطار عودة الأنشطة الغنائية والثقافية والفنية.
يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات، الفئة الأولى بقيمة60 جنيها، الثانية 85 جنيها، الثالثة بقيمة 110جنيهات
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وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة
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