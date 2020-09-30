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حفل غنائي لـ ألحان بليغ حمدي في الأوبرا

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تستقبل دار الأوبرا المصرية، حفلا غنائيا لباقة من أشهر ألحان الكبير بليغ حمدي، وذلك على أحد مسارحها في إطار عودة الأنشطة الغنائية والثقافية والفنية.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات، الفئة الأولى بقيمة

60 جنيها، الثانية 85 جنيها، الثالثة بقيمة 110جنيهات

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وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة

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للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، بالإضافة إلى منه التصوير داخل قاعة الحفل.

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