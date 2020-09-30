بعد أسبوع.. أغنية "اشتقت لك"لـ أصالة تسجل أكثر من 5 مليون مشاهدة

حققت اغنية "اشتقت لك" للفنانة أصالة، أكثر من 5 مليون مشاهدة، وذلك في الأسبوع الأول من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:العالية، ألحان:ياسر بوعلي، توزيع:خالد عز، ويقول مطلعها "اشتقت لك، تحت المطر حنيت عليك غصب علي قلبي مع صوت الرعد كانوا ينادونك مرّيت في بالي مثل ومض البروق اللي تمر بالله وش

معنى العمر لو كان من دونك".

سجلت "اشتقت لك" الأاعلى مشاهدة بين أغنيات الألبوم الـ 20.

وطرحت أصالة "لاتستستلم" الأسبوع الماضي، عبر "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات الموسيقية الشهيرة، وضم 20 أغنية، منهم"أنا معك، والله وتفارقنا، بيان، وش كنت أقول، ألمحك، لا تستسلم، غمض

عيونك، ماعرفت أنطق".

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بالإضافة إلى طرحها كليب أغنية "والله وتفارقنا"، وقق أكثر من 400 ألف مشاهدة ، خلال يومين من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.

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