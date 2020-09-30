منى زكي في صورة نادرة من كواليس فيلم "أيام السادات"

شاركت الفنانة منى زكي، جمهورها، صور من كواليس فيلم "أيام السادات"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت منى الصورة عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"ذكريات عظيمة، الفيلم كان شرف حقيقي". "ستوري" على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"ذكريات عظيمة، الفيلم كان شرف حقيقي". "أيام السادات"، تم عرضه عام 2001، سيناريو Advertisements وحوار أحمد بهجت وإخراج محمد خان وبطولة أحمد زكي وميرفت أمين ومنى زكي. وحوار أحمد بهجت وإخراج محمد خان وبطولة أحمد زكي وميرفت أمين ومنى زكي. وكان هو المشاركة الثانية لمنى مع الراحل أحمد زكي، حيث شاركته البطولة في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، الذي تم عرضه عام 1998 مع الفنانة القديرة سناء جميل.

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