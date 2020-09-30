كارول سماحة تكشف مشاهدات أغنية "Bon Voyage"

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن وصول كليب أغنية "Bon Voyage"، إلى 6 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل اصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت كارول مقطع من الكليب، وعلقت عليه قائلة:"6 مليون مشاهدةلكليب أغنية "Bon Voyage".
الأغنية من كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان:يوسف، يان بيريير، توزيع:روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.
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شارك في الكليب من الجانب التمثيلي بجانب كارول الفنان والإعلامي باسل أزارو، الفنانة أميرة الشريف، ومن إخراج:بتول عرفة، وتم تصويره بالرغم من الاجراءات الإحترازية ضد كورونا، مع اتباع جميع قواعد السلامة والتعقيم.
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