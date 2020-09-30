أحدث ظهور لـ عمرو دياب برفقة دينا الشربيني

نشر عمرو منسي الميدر التنفيذي لمهرجان الجونة، صورة برفقة الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك في إحدى السهرات الليلية التي جمعتهم سوياً مساء أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
شارك منسي الصورة مع متابعيه، وذلك عبر خاصية"ستوري" على "انستجرام"، وشاركهم في السهرة الفنانة يسرا والفنانة غادة عادل، برفقة بعض الأصدقاء.
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يذكر أن دياب قد طرح أحدث كليب غنائي
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