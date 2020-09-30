أحدث ظهور لـ عمرو دياب برفقة دينا الشربيني

نشر عمرو منسي الميدر التنفيذي لمهرجان الجونة، صورة برفقة الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك في إحدى السهرات الليلية التي جمعتهم سوياً مساء أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شارك منسي الصورة مع متابعيه، وذلك عبر خاصية

"ستوري" على "انستجرام"، وشاركهم في السهرة الفنانة يسرا والفنانة غادة عادل، برفقة بعض الأصدقاء.

اقرأ أيضاً..بالفيديو.. الهضبة يواصل مفاجآته ويطرح "أماكن السهر" في دور السينما

يذكر أن دياب قد طرح أحدث كليب غنائي

Advertisements

له "أماكن السهر" برفقة دينا، وكان أول ظهور لها كـ "موديل"، وحقق الكليب أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار، وحقق صدى نجاح ضخم فور صدوره، وتصدره محركات البحث المختلفة.

اقرأ أيضاً..فيديو.. كليب "أماكن السهر" يقترب من الـ 10 مليون مشاهدة