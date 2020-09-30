بعد نفادها بالأمس، تم طرح تذاكر إضافية لحفل الموسيقي هشام خرما، التي تقام على أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة انشطتها الثقافية والغنائية والفنية. اقرأ أيضاً..نفاد تذاكر حفل هشام خرما في الأوبرا يقام الحفل يوم الجمعة 2 أكتوبر، في تمام الساعة الـ8 مساءً، على مسرح النافورة المفتوح في الأوبرا. على مسرح النافورة المفتوح في الأوبرا. يعتبر الحفل هو أول حدث موسيقي لهشام بعد توقف أنشطته الموسيقية لأكثر من 6 شهور بسبب كورونا. Advertisements اقرأ أيضاً..سعر تذكرة حفل هشام خارما في الأوبرا أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل. من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تذاكر إضافية لحفل هشام خرما في الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.