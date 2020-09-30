الليلة..أحمد السقا ضيف منى الشاذلي

أعلنت الصفحة الرسمية للبرنامج الإجتماعي الشهير"معكم" للإعلامية منى الشاذلي، موعد عرض حلقة الفنان أحمد السقا، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشرت الصفحة البرومو التشويقي للحلقة، على أن تعرض على مدار يومي "الخميس والجمعة" في تمام الساعة الـ 9 مساءً.

يستضيف البرنامج، الليلة" الفنان محمد عادل، ومن المقرر ان يتحدث عن أحدث

أعماله الفنية، مسرحية "سيد درويش"، وعن كواليس الدور وأعماله القادمة.

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يعد هذا الظهور الإعلامي للسقا هو الثاني على التوالي بعد غياب عن عالم البرامج واللقاءات منذ سنوات، حيث تم استضافته سابقاً عبر إحدى

البرامج التي تقوم زوجته "مها الصغير "بتقديمها، فمن المقرر أن يتحدث خلال اللقاء عن كواليس أشهر اعماله الفنية، وبعض من أسراره المهنية والشخصية، بجنب بعض الفقرات الترفيهية التي يشارك فيها مع حضور البرنامج.

انطلق الموسم الثاني من البنامج، خلال منتصف الشهر الجاري، على أن يستشيف مجموعة من أبرز نجوم الفن ، أبرزهم"أحمد زاهر، كريم فهمي، أحمد العوضي".

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