بعد نفادها..إعادة طرح تذاكر الفئة الأولى من حفل أنغام في القاهرة

طرحت تذاكر إضافية للفئة الأولى من حفل الفنانة أنغام في القاهرة، وذلك بعد نفادها بعد أيام قليلة من طرحها للبيع.

يقام الحفل يوم الجمعة 9 أكتوبر، وذلك على مسرح المنارة المفتوح بمنطقة التجمع الخامس، وهو أول حفل جماهيري لأنغام، بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر بسبب كورونا.

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تم اعادة طرح تذاكر إضافية بقيمة 600 جنيه، ومتبقي كمية محدود من الفئات الثلاث الباقية، وهم بقيمة 900 جنيه، 1200 جنيه، 1600 جنيه.

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يذكر أن أنغام أحيت حديثاً حفلها الغنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، تم نقل الحفل مباشرةً عبر أحد

التطبيقات الترفيهية الشهيرة، وذلك بعد إلغاءالحضور الجماهيري تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

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افتتحت أنغام حفلها بأغنية "ياريتك فاهمني"، وظهرت على المسرح بفستان باللون الأخضر، مما تلاءم مع لون الاحتفالات باليوم الوطني هناك، وواصلت ليلتها الغنائية التي اقتربت من الساعتين بمجموعة من أغانيها المصرية والخليجية، منها "حالة خاصة جدًا، عرفها بيا، دبلت، هدنة، وين تروح، آلهي، مجرد شيء، يوجعونك، لا تهجى، هتمناله الخير، حتة ناقصة".