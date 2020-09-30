سولسكاير يطالب بتوضيح حول قانون لمسة اليد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:20 صباحاً - منذ ساعتين

بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل هذا الموسم، اكد مدرب مانشستر يونايتد اولي غونار سولسكاير أن المدربين يحتاجون إلى توضيح أكبر بخصوص قانون لمسة اليد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وحُرم توتنهام من الانتصار الأحد بعدما حصل نيوكاسل يونايتد على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ضد إيريك داير، بعد أن لمست الكرة يده عندما قفز في اتجاه المنافس وبدا أنها غير متعمدة.

وكان فيكتور لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد ضحية قرار مشابه خلال الخسارة 3-1 أمام كريستال بالاس في الجولة الافتتاحية.

وقال سولسكاير: “أعتقد أن كرة القدم قد تغيرت. لا يوجد مشجعون وهذه لعبة مختلفة. في فترة ما قبل انطلاق الموسم كنا في مراحل مختلفة، وقانون لمسة اليد الجديد. لا أحد يعرف ما سيحدث”.

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وأضاف: “يمكن مناقشة الأمر طوال اليوم لكننا نحتاج إلى بعض الوضوح فيما يحتسب خطأ وركلة جزاء”.

وزاد: “الآن يبدو وكأنه تستطيع تسديد الكرة في يد المنافس، كما حدث معنا أمام بالاس، واحتسبت ركلة جزاء ضد فيكتور”.

وتابع: “كذلك ضربة الرأس أمام توتنهام، لم يكن يعرف اللاعب أن الكرة ستلمس يده. لقد تابعتم الهدف الذي جاء في مرمى وست بروميتش من فريق تشيلسي، ألم تكن لمسة يد؟”

وأضاف: “نحتاج إلى توضيح. هذه مجموعة من الأشياء غير معتادة. هناك العديد من التغييرات والفوارق الضئيلة لقوانين مختلفة”.

وسيحتاج أي تحرك من الدوري الإنجليزي لتغيير قانون لمسة اليد في الموسم المقبل لتقديمه الشهر المقبل إلى المجلس الدولي لكرة القدم، المسؤول عن تشريع قوانين اللعبة.