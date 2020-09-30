بعد أنباء ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود.. هنا شيحة تعلق

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة هنا شيحة، على أنباء وجود علاقة عاطفية بين شقيقتها الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود.

وفي برنامج "لايت شو" المذاع عبر قناة الحياة، قالوا إن هنا، صرحت لأحد المواقع الإخبارية إنها ردت بأن هذا السؤال من المفترض أن يسآل لصاحبة الشأن وهي هنا، خاصة أنها لا تملك أي تفاصيل عن هذا الموضوع.

وفي أول تعليق لوالد حلا شيحة، الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة، قال إنه فوجئ بالأخبار المنشورة عن ارتباط ابنته بمعز مسعود.

والد حلا أكد أنه ليس هناك أي ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، لافتا إلى أن معز مسعود لم يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

وأضاف أن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وأنه فى حالة تقدم عريس مناسبا لابنته حلا لن يتردد في الموافقة سواء هو أو غيره، مؤكدا أن حلا من حقها أن تتزوج، حيث أنها ترعى أبناءها بمفردها.