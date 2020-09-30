وفاة المغنية الأسترالية هيلين ريدي

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

توفيت المغنية الأسترالية هيلين ريدي، التي اشتهرت بأغنية "أنا امرأة"، في لوس أنجليس عن عمر يناهز 78 عاما، حسبما أعلنت عائلتها اليوم الأربعاء.



وكتب الابنان تريسي وجوردان على الصفحة الرسمية للمغنية على فيسبوك: "ببالغ الحزن نعلن وفاة والدتنا الحبيبة، هيلين ريدي، ظهر يوم 29 سبتمبر 2020 في لوس أنجليس".

وقالا: "لقد كانت أما وجدة رائعة وامرأة رائعة حقا. قلوبنا منفطرة. لكننا نشعر بالارتياح لمعرفتنا أن صوتها سوف يبقى إلى الأبد".

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كانت ريدي أول أسترالية تفوز بجائزة جرامي وتتصدر قوائم الولايات المتحدة عن أغنيتها "أنا امرأة" التي صدرت لأول مرة عام 1971.

وتم تحويل قصة حياة المغنية مؤخرا إلى فيلم، عُرض لأول مرة عالميا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في سبتمبر 2019.

وولدت ريدي في 25 أكتوبر 1941 في ملبورن بولاية فيكتوريا.