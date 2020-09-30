رسالة غامضة من أحمد فلوكس تثير حيرة جمهوره

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر الفنان أحمد فلوكس على حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة له، علّق عليها برسالة غامضة أثارت حيرة الجمهور، حيث لم يفهم كثيرون من يقصد بها، إذ قال: “إياك أن تظن يومًا بأنك تعرف شخصًا ما تمام المعرفة، وتتوهّم بأنك مُلمّ بجوانب شخصيته، وأفكاره، فتُفسر أفعاله وتصرفاته من منطلق تصوّرك، ثم تعتقد أن تصورك هو حقيقته، كن دائماً على يقين بأنه في كل إنسان تعرفه ومهما بلغت درجة قربك منه إنسانٌ آخر لا تعرفه”.
وأضاف: “تغيرت القلوب وتغيرت المشاعر.. تغير كل شيء… وما تبقي هو مجرد ذكرى.. قد تكون أحيانا جميله وأحياناً أخرى مؤلمة، ولكن تظل الأسماء والوجوه كما هي.. ويظل ما في القلوب لا يعلمه إلا الله”.
وكان فلوكس قد أثار الجدل بعد إعلانه العودة إلى طليقته وأم ابنه سيف، رغم كشفه مراراً عن علاقة عاطفية تربطه بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي.
من ناحية أخرى، يصوّر أحمد فلوكس حالياً مسلسله الجديد “سفينة نوح”، ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، ومن المقرر أن يُعرض العمل بداية العام الجديد 2021، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.
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