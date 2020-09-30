“فضيحة مرام البلوشي” تهز مواقع التواصل الإجتماعي وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: تصدر اسم الفنانة الكويتية مرام البلوشي محركات البحث وأصبح “تراند” على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم إطلاق وسم (هاشتاغ) “فضيحة مرام البلوشي”.

وجاء هذا على إثر شيوع أخبار تشير إلى تورط النجمة في قضية غسل الأموال وإلى أنه يتم التحقيق معها في هذا السياق. وهاجمها الكثير من الناشطين رغم أنه لم يتم استدعاؤها فعلياً للتحقيق وان اسمها لم يرد على لائحة المتهمين.

ويشار إلى أن أي رد لم يصدر عن الفنانة حتى الآن، علماً أن القضية شملت عدداً من أبرز نجوم المواقع والفاشينيستات حيث تم التحقيق معهم ومساءلتهم عن سبب تضخم حساباتهم المالية قبل أن يتم إخلاء سبيلهم بكفالات مالية متفاوتة الحجم.

ويذكر أن مرام شاركت مؤخراً في فيلم “الكيلو 300” وهو ما ذكرته خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة atv الكويتية وقالت حينها: “سعيدة جداً بمشاركتي في “الكيلو 300” وهي التجرية السينمائية الثانية لي. والفيلم اجتماعي في إطار وقالب كوميدي جميل”، مضيفة: “نفتقد في الخليج لصناعة السينما ونحن بحاجة إلى الدعم المادي”.