قريبًا.. نانسي عجرم تُغني بيروت

متابعة بتجــــــــــــرد: تتمسّك النجمة اللبنانية نانسي عجرم بالأمل وتواصل رسالتها في بثّ الطاقة الإيجابية، حيث تكرّس منبرها الواسع لتدعم بلدها لبنان بوجه المحن المتتالية التي يواجهها.
وتستعد نانسي عجرم لإهداء بيروت أغنية ستصدرها قريبًا، وتكون عربون وفاء ومحبّة من نجمة لبنان إلى المدينة التي ترفض الخنوع والإستسلام رغم أوجاعها.
جدير ذكره أن نانسي عجرم كانت قد أحيت منذ أيام حفلًا أونلاين عبر تطبيق “تيك توك”، حيث تخطى الحفل التوقعات ان كان من ناحية الحرفية التي قدمت والمستوى العالي الذي شهده، وأيضاً كان هناك العديد من المفاجآت التي تركتها نانسي للبث المباشر، بعد تشويقها جمهورها من خلال فيديوات عدّة نشرتها عبر حساباتها في “السوشيال ميديا”.
واحتلت نانسي الترند الأول في العالم World Music Trending عبر موقع “تويتر” تحت هاشتاغ “حفل نانسي تيك توك”، في أقل من ساعة على انتهاء الحفل، كما احتلّ الهاشتاغ الترند في عدد من الدول العربية أيضًا، وتصدّر “الترند” العربي في موقع “تويتر”.
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