حفيدة الملكة إليزابيث ترفض عرض جدتها بمنح طفلها الأول لقبًا ملكيًا

متابعة بتجــــــــــــرد: فور إعلان قصر باكنغهام الملكي حمل الأميرة يوجيني بطفلها الأول من زوجها جاك بروكسبانك، وهي حفيدة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التاسعة من إبن الملكة الأوسط دوق يورك الأمير أندرو، ودوقة يورك سارة فيرغسون،المقربة جدًا من الملكة إليزابيث الثانية “94 عاماً” حتى بعد طلاقها من زوجها الأمير أندرو، والد ابنتيها الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، أعلنت الأميرة يوجيني أنها لن تقبل أي لقب ملكي لطفلها الأول الذي تنتظره أوائل 2021، إذ إنها عُرض عليها من قبل جدتها الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.

وسبب رفضها الحقيقي، هو أنها وزوجها جاك بروكسبانك غير مهتمين بالألقاب الملكية، بل أنها تعتبر الألقاب “نقمة” وليست “نعمة”، وترغب لطفلها حياة عادية وطبيعية، ليعمل من أجل كسب “لقمة عيشه”،وفقاً لما صرح به صديق مقرب من عائلة الأميرة يوجيني لمجلة “فانيتي فير” الأمريكية.

ولا يعرف إن كان هذا القرار له علاقة بالأمير أندرو ،والد الأميرة يوجيني،وصداقته بمستغل القاصرات جيفري أبشتاين الذي توفيّ منتحراً بأحد سجون الولايات المتحدة.

ورغم قرار الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك بعدم قبول حصول طفلهما الأول على لقباً ملكياً،إلا أن الأميرة يوجيني وزوجها سيستمران بالإقامة مع طفلهما المتوقع ولادته في أوائل 2021 في قصر كنسينغتون الملكي ،وسينشأ بطريقة ملكية عصرية.