نصيحة من نيكول سابا لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

متابعة بتجــــــــــــرد: مع بدء الحديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس في أكثر من دولة حول العالم، قدّمت النجمة اللبنانية نيكول سابا نصيحة لكل متابعيها، مؤكدة أن الأساس الحماية من كوفيد19 هو المناعة والاعتماد على نظام غذائي صحي، ثم التوكل على الله.
ونشرت نيكول عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة لها وهي ترتدي زي الفريق الطبي من أحد أعمالها الفنية، وعلقت عليها قائلة: “من الواضح انّو كورونا اساس الحماية منّو هو المناعة ثم المناعة! حسب كل مناعة انسان بتفرق مدى اصابتو وعوارضها!”.
وتابعت قائلة: “أكيد الماسك مهم بس ما شكلو بيحمي تماماً وكتير اختصاصيين قالو هالشي، لذلك اشتغل على مناعتك وقوّيها واعتمد على نظام غذائي صحي واتركها على الله!!”.
التعليقات كلها جاءت من وحي الصورة حيث أكد زوجها النجم اللبناني يوسف الخال أنها تبدو طبيبة بحق، بينما علقت شقيقة زوجها ورد الخال بقولها: “كل شي تاركينو على الله”.
ومن الجدير بالذكر أن نيكول علّقت كل نشاطاتها الفنية منذ انتشار فيروس كورونا، حيث كان جدولها العملي مزدحمًا للغاية، وكان من المفترض أن تشارك في عدد من الحفلات وتم إلغاؤها.
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