أول أجر تقاضته سوسن بدر من التمثيل.. رقم صادم

الخليج 365الأربعاء 2020/9/30 10:58 ص بتوقيت أبوظبي
قالت الفنانة المصرية سوسن بدر، إن أول أجر تقاضته من التمثيل كان عن أحد أدوارها في مسلسل من مسلسلات التلفزيون المصري، مشيرة إلى أنه لم يتجاوز 10 جنيهات.
وأوضحت بدر، خلال مقابلة تلفزيونية على فضائية (TEN) المصرية، أنها دخلت مجال التمثيل وكان متوسط الأجر على الحلقة الواحدة من مسلسلات التلفزيون المصري حوالي 10 جنيهات، وبعد خصم الضرائب كان صافي أول أجر تقاضته حوالي 7 أو 8 جنيهات مصرية.
وتابعت: "أنا لا أمتلك فساتين سهرة في خزانة ملابسي، ولست من هواة جمع الملابس"، مشيرة إلى أنها سافرت إلى بلدان كثيرة جدا، وأنها تتمنى زيارة اليابان والذهاب لأداء مناسك العمرة قريبا.
وتشارك الفنانة سوسن بدر هذه الأيام في تصوير دورها في مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وبطولة مي عز الدين وهنادي مهنى وعدد من النجوم.
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