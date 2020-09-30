شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق ينتهى من تصوير أغنيته الوطنية "100 تحية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب إيهاب توفيق من تصوير أغنيته الوطنية الجديدة "100 تحية" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وشارك إيهاب فى تصويرها المطربتان آية خالد ونورهان المرشدى نجمة برنامج ذا فويس.







تدور أحداث فكرة كليب عن مدى حب مصر، كما دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفريق الأطباء لدورهم فى ظل ظروف فيروس كورونا، وتوجه أيضا الشكر للشرطة والجيش للحفاظ على أمن بلاد والقضاء على الإرهاب.

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ومن كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللى شيلها.. واللى فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".