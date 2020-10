مونيكا بيلوتشي.. أجمل امرأة في العالم التي تعرضت للخيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ56، إذ أنها ولدت في 30 سبتمبر 1964 بستيا دي كاستيلو أومبريا في إيطاليا، وهي الابنة الوحيدة لوالدها باسكويل بيلوتشي ووالدتها برونيلا بريجانتي.

وإليك أبرز المعلومات عن مونيكا بيلوتشي:-

- عاشت مونيكا بيلوتشي معظم حياتها في سان جوستينو، والتحقت بجامعة بيروجيا لدراسة القانون، وتُجيد الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والآرامية.

- بدأت حياتها المهنية كموديل لدفع رسوم دراستها، إلا أنها بعد فترة تخلت عن دراستها لتتفرغ للعمل بعروض الأزياء.

- في عام 1988، انتقلت إلى مركز الأزياء الأوروبية في ميلانو، وبعد مرور عام واحد أصبحت مونيكا اسما معروفا في عالم عروض الأزياء في باريس ووصلت شهرتها حتى نيويورك.

- في بداية التسعينيات، بدأت مشوارها السينمائي بعدما تلقت دروس في التمثيل، وظهرت في أدوار ثانوية في أفلام منها: La Riffa و Bram Stoker’s Dracula.

- انطلاقتها التمثيلية الحقيقية جاءت عام 1996، من خلال فيلم The Apartment، بعدما تألقت من خلال دور "ليزا"، لتنطلق رحلتها ويتعرف الجمهور على سيدة يُضرب بهل الأمثال نظرا لجمالها وجاذبيتها وتوهجها المستمر.

- من أهم أفلامها Malena وBrotherhood of the wolf و Under Suspicion وIrreversible وTears of the Sun و The Matrix Reloaded و he Passion of the Christ و The Brothers Grimm و Le Deuxieme soufflé و Don't Look Back و The Sorcerer's Apprentice ،Shoot 'Em Up، وRobots، وOn the Milky Road، وNekrotronic، وغيرها.

- مونيكا بيلوتشي تحتل المرتبة 21 من بين 100 امرأة هي الأكثر إثارة في كل العصور وفقا لمجلة Men's Health، كما أنها تحتل المرتبة الأولى في قائمة النساء الأكثر جاذبية وفقا لمجلة AskMen عام 2002.

- حصل دورها "برسفون" في سلسلة The Matrix على المركز 21 في قائمة أكثر ٢٥ امرأة إغراءً في السينما حسب مجلة Empire، كما حصلت على أجمل امرأة في العالم لأكثر من عام وفقا لقائمة TOP BEAUTY WORLD.

- تزوجت مونيكا بيلوتشي لأول مرة من كلاوديو كارلوس باسو في العام 1990 ولمدة أربعة أعوام، ثم تزوجت من النجم الفرنسي فينسنت كاسيل عام 1999 بعد قصة حب جمعتهما أثناء تصوير فيلم The Apartment، وأنجبت منه "ديفا" المولودة في عام 2004 و"ليوني" المولدة في عام 2010، وانفصلا عام 2013 ولم يفصحا عن الأسباب.

- في أبريل 2016، حلّت مونيكا بيلوتشي ضيفة على برنامج Yes I'm Famous عبر شاشة "MBC مصر"، وخلال اللقاء تحدثت عن التشابه بين قصة حياتها وفيلم Malena، عدا أن تكون قصدت استقطاب غيرة النساء مثل بطلة الفيلم التي كانت تغوي الرجال، إذ أنها على العكس، علاقتها بوالدتها قوية وجدتها وكل النساء في حياتها، لذا تحب المرأة وعبّرت عن آلامها في العديد من أعمالها، كما أنها تعرّضت للخيانة في حياتها من الرجال، مؤكدة أنهم لا يحبون المرأة القوية المستقلة.