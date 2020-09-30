رنا سماحة بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة رنا سماحة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر". وظهرت رنا في الصور بإطلالة جريئة وسط الطبيعة. وطرحت المطربة رنا سماحة، مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب كليب أغنيتها الجديدة "7 رجالة" من ألبومها الذى يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامى بساط.

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