رسالة من ميسي إلى إدارة برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ 31 ثانية

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2020 10:09 صباحًا

دعا قائد ونجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقابلة أجراها مع صحيفة “سبورت” الكاتالونية إلى “وضع حد” للخلافات ونبذ الصراعات في النادي الكاتالوني، مطالباً بوحدة الجميع بعدما كان أعلن عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم الحالي، إلا أنه بقي مرغماً.

وقال “بعد العديد من الخلافات، أريد وضع حد لذلك”، مضيفاً: “علينا أن نوحد جميع من لهم علاقة ببرشلونة والافتراض أن الافضل لم يأتِ بعد”.

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وتطرق ميسي إلى رغبته بالرحيل عن النادي الكاتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد وتحريره من عامه الاخير بعد سلسلة نتائج كارثية أدت إلى إقصاء الفريق من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة امام بايرن ميونيخ الالماني 2-8، وتنازله عن لقب الدوري المحلي لصالح غريمه الأبدي ريال مدريد.

وتابع: “أتحمل مسؤولية أخطائي، إن وجدت في مطلق الاحوال، وعلينا أن نبني برشلونة أفضل وأقوى”.

وأردف: “أريد أن أبعث برسالة إلى جميع أعضاء النادي وإلى الجماهير. في حال شعر أحدهم بانزعاج مما قلته أو فعلته، لا ينبغي أن يشككوا أبداً في اني أفكر دائما بما هو الأفضل للنادي”.

وختم الأرجنتيني الذي انتقد الأسبوع الماضي الطريقة التي تخلى بها برشلونة عن زميله وصديقه المهاجم الاوروغواياني لويس سواريز المنتقل أتلتيكو مدريد)، قائلاً: “إن إضافة الشغف والرغبة ستكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافنا، متحدون دائما والسير في الاتجاه ذاته”.