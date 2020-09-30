تيم حسن في دردشة مع محبيه: “لازم نحاول نكمل.. هذا واجب وضرورة”

متابعة بتجــــــــــرد: بالتزامن مع الكشف عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “الهيبة الرّد”، أقام النجم السوري تيم حسن دردشة مع محبيه عبر حسابه في موقع “تويتر”، حيث كان وعدهم بلقاء الكتروني ونفذ وعده.

وبدأ تيم حسن دردشته مع المحبين قائلًا: “‏مقدمة واجبة .. بعرف الوضع صعب والدنيا كلها مصايب من كورونا وبطلوع ‏بس لازم نحاول نكمل طبيعين بحياة طبيعية هذا واجب وضرورة… شرفوا”.

بعدها حاول تيم الرد على جميع الاسئلة التي وجهها المتابعين له، ومن خلال اجاباته وعد تيم بعمل جديد في مصر.

أمّا عن إمكانية تقديم جزء خامس من الهيية قال تيم: “النية ٤ انتو الڤيتو والتغيير بايدكم”، مؤكدًا أن الجزء الرابع سيكون الأجمل في سلسلة “الهيبة”، وبالنسبة للعمل مع عادل كرم وديمة قندلفت في المسلسل، قال “رائع”، أما عن منى واصف فقال: “منى واصف سيدة من سيدات التمثيل الكبار وليست ممثلة فقط”.

وكشف تيم حسن عن رسمة كان قد رسمها لتحديد ملامح شخصية جبل عندما استلم سيناريو الجزء الأول من المسلسل، إضافة إلى مشهد فيديو من كواليس تصوير برومو الجزء الرابع.

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وفي رد على اختياره لدور ما يحمل رسالة معينة أجاب: “بالعشر سنوات الاولى من ٢٠٠٠ ل ٢٠١٠ ذروة الدراما السورية خدوا رسايل قد مابدكم اعمال ثقيلة فكر وعمق وتقنية في حينها جيدة شو نتيجة الرسائل؟”.

وعن قول احدى المتابعين له بأنها تحبه بأدواره القديمة قال تيم: “لكل من الناس دور يحبه، طبيعة الحياة سعيد حتى ولو حب حدا مشهد واحد، الطمع ضر مانفع”.

كما تلقى تيم عدد من الفيديوهات المضحكة والفكاهية قام بارسالها جمهوره له كي يردّ عليهم، فما كان من تيم الا أن استجاب لأكبر عدد ممكن من محبيه. وختم تيم الدردشة مع محبيه قائلا: “الى اللقاء اتشرفت بالجميع شكرا على كل كلمة ونصيحة ورأي وتعليق تحياتي للجميع “.

الجدير بالذكر أن تيم حسن ينتظر عرض الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة – الرد” ابتداءً من 1 تشرين الثاني/أكتوبر وهو من تأليف هوزان عكو وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة الصّباح إخوان، وبطولة نخبة من نجوم سوريا ولبنان، وكان من المفترض أن يُعرض في رمضان 2020 لكن فيروس كورونا أدى لتأجيله نتيجة تعذر التصوير.

ويُشار إلى أن تيم حسن حقق من خلال هذا العمل بأجزائه الثلاثة التي عُرضت نجاحًا حافلًا في الوطن العربي منذ بث أول جزء عام 2017.