تقرير يكشف مفاجأة عن ولادة ابنة جيجي حديد.. لم تتم في المستشفى

متابعة بتجــــــــــــرد: ذكر تقرير لموقع MCETV الفرنسي أن عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد أنجبت طفلتها الاولى في إحدى المزارع. وذكر أن المزرعة الواقعة في بنسلفانيا تعود إلى صديقها زين مالك وأنها تقيم فيها منذ شهر أيار (مايو) الماضي (2020).

وأشار إلى أنها تلتزم هناك بالإجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الحجر الصحي.

وتابع أن تاريخ الولادة هو 19 أيلول (سبتمبر) 2020 وأن زين اشترى المزرعة بناء على طلب بولاندا والدة العارضة، مع التذكير بأن الخيرة تمتلك مزرعة أخرى تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.

ويشار إلى أن زين أعلن ولادة الطفلة من خلال حسابه الخاص على “تويتر”. ونشر لهذه الغاية صورة ليدها الصغيرة فيما تمسك بيده. وتعليقاً عليها غرد: “الحب الذي اشعر به تجاه هذا الإنسان الصغير أكبر من قدرتي على الفهم”. كما أعاد نشر الصورة على حسابه على “إنستغرام”.

وأعادت جيجي نشر الصورة نفسها على حسابها الخاص على “إنستغرام” وعلقت: “ابنتنا انضمت إلينا في عطلة نهاية الأسبوع وقد غيرت عالمنا بالكثير من الحب”.