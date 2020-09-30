شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رجب تشارك سهير المرشدى فى بطولة فيلم "العمر اللى جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار المخرج السينمائى أشرف فايق على الفنانة سهير رجب لتشارك الفنانة سهير المرشدى فى فيلم "العمر اللى جاى"، الذى يطرح سؤال: هل المبدع له عمر افتراضي وبعد فترة محددة يتم ركنه وينتظر رصاصة الرحمة؟ أم أن المبدع يظل مبدعا حتى آخر نفس فى عمره ويجب أن نستفيد من خبرته وإبداعه؟.

الفيلم إخراج وفكرة ورؤية أشرف فايق ويكتب له السيناريو خالد جمال الدين والتصوير سيكون لمدير التصوير مصطفي عبد الله والمونتاج لمنار حسني وهي مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما حاليا ومهندس الديكور عبد الله خليل وهو مدير عام إدارة الديكور بالقنوات المتخصصة وآخرين من دفعة 86 \87 بالمعهد العالي للسينما ومعهم مهندس الصوت أحمد جابر وهو الوحيد خارج الدفعة ولكنه خريج المعهد أيضا.

يذكر أن الفنانة سهير رجب شاركت فى العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن أبرز أفلامها (صيد الحيتان، النمس)، ومن مسلسلاتها (ولاد السيدة، الأدهم، صبيان وبنات) وقدمت من قبل عدد من الأعمال المسرحية مع الفنان سمير غانم، وكانت من أهم عناصر فرقته المسرحية، كما شاركت النجم الراحل أحمد ذكى فى فيلمه الأخير "حليم"، وقدمت شخصية سعاد حسنى، كما شاركت فى مسلسل "سلسال الدم".