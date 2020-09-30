فيديو| مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله: "يا بسمة حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاد نجله تيام، الموافق 29 سبتمبر. ونشر "قمر" مقطع فيديو لصور مجمعه لنجله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا حبيب قلب بابا يا تيمو يا بسمة حياتي ربنا يحميك يا حبيبي وينجحك دايما وتبقي وتفضل نجم النجوم انت مش بس ابني إنت صاحبي وأخويا وبهجة عمري happy birthday timo". وشارك تيام قمر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.‎

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