خالد النبوي ينشر صورة من كواليس "قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان خالد النبوي صورة من كواليس فيلم "قمر 14"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". وظهر في الصورة برفقة النبوي فريق عمل الفيلم، الفنانة شيرين رضا، علق: "قريبًا قمر 14". فيلم "قمر 14"، يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

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