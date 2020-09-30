تراند اليوم : أحمد حلمي ينصح بالتغلب على الحر بـ”القعدة على السلم”.. إتفرج

مازح الفنان أحمد حلمي جمهوره بنشر مجموعة من الصور وهو يجلس على سلم منزله.

كتب حلمي عبر حسابه بتطبيق Instagram تعليقا على صورته وهو يجلس على السلم: “أحلى قعدة في الحر هي قعدة السلالم بتجيب طراوة”.

على جانب آخر، كشف حلمي خلال حلوله ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، إن لديه فيلم جديد ومسلسل قد يعرض في رمضان إذا انتهت كتابته قبل فترة من الشهر الكريم، من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي هو فيلم “خيال مآته” وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎.