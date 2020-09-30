تراند اليوم : رانيا محمود ياسين تستعيد زكرياتها مع الفنانين بهذة الصورة – إتفرج

استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكريات تعاونها الفني مع العديد من النجوم الكبار، في مقدمتهم الفنانة لبنى عبد العزيز.

نشرت رانيا عبر حسابها على Instagram، صورة جمعتها بالفنانة لبنى عبد العزيز والفنان شريف منير، وعلقت كاتبة: “أنا بحب الصورة دي أوي لأنها كانت بعد عودة النجمة لبنى عبد العزيز وكان عمل إذاعي اسمه الوسادة لا تزال الخالية، وأنا وشريف منير كنا سميحة وصلاح الألفينيات.. تقدروا تقولوا الجزء التاني من الفيلم العظيم الوسادة الخالية”.

تابعت: “كان عمل رائع شاركت فيه الفنانة الراحله زهرة العلا أيضا والفنان سمير صبري في دور عبد الحليم (صلاح).. والفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز في دورها (سميحه) والفنان الراحل عمر الحريري والمفروض إني أنا بنت زهرة العلا وعبد الحليم.. وشريف منير ابن لبني عبد العزيز والفنان الكبير عمر الحريري. بجد كأنه حلم .. ربنا يدي مدام لبنى الصحة والعافية ويرحم الفنان عمر الحريري والفنانة زهرة العلا ويسكنهم فسيح جناته”.

يشار إلى أن رانيا محمود ياسين شاركت في رمضان 2020، بمسلسل “فلانتينو” من بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ووفاء صادق، ومن إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر‎.‎