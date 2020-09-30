انطلاق أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وجو بايدن المزيد

بدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.



ويناقش المرشحان ملفات رئيسية منها جائحة كورونا والاقتصاد الأمريكي، ونزاهة الانتخابات، والضرائب والعنف العرقي، بحسب مدير المناظرة المذيع في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، كريس والاس.

وهذه المناظرة الأولى بين ترامب (74 عاماً) وبايدن (77 عاماً) وتجرى في مدينة كليفلاند في أوهايو، الولاية المتأرجحة والتي ترجّح، مع مثيلاتها من الولايات المتأرجحة بين الحزبين، كفّة من سيفوز في الانتخابات.