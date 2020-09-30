محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة للفنانة عارفة عبد الرسول. ونشرت "عامر" صورة للفنانة عارفة عبد الرسول، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عسل لو أعرف إنها في الساحل كنت أكلتها أحلى محشي وبط، بحبك يا عارفة وأنتي مش عارفة". Advertisements كانت الفنانة عارفة عبد الرسول قد تعرضت لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائها "مايوه". يذكر أن عارفة عبد الرسول تستكمل حاليا تصوير دورها في فيلم "النمس والإنس"، وهو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، صابرين، محمود حافظ ومن إخراج شريف عرفة عسل ???? لو اعرف انها في الساحل كنت اكلتها احلي محشي و بط ???? بحبك يا عارفة و انت مش عارفةPosted by Wafaa Amer on Tuesday, September 29, 2020

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهورها بالمايوه.. وفاء عامر توجه رسالة لعارفة عبدالرسول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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