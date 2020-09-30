صور| مي الغيطي تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة مي الغيطي لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "مي" بإطلالة أنيقة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. وتشارك مي الغيطي فيلم "قمر 14"، بطولة أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

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